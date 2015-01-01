Юнкер: ЕС должен восстановить единство по вопросам миграции

Президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал в пятницу после заседания Европейского совета, что ЕС должен восстановить единство по вопросам миграции.

«Проблема не в обязательном распределении, а в самом распределении беженцев», - сказал Юнкер на последовавшей за двухдневным саммитом совместной с председателем Европейского совета Дональдом Туском и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции.

По его словам, первое предложение еврокомиссии касалось добровольного распределения 40 000 беженцев, страны-члены согласились в общей сложности разместить всего 7000, сказал он.

Прошедшее в четверг вечером между лидерами ЕС обсуждение миграционных тем выявило глубокий разрыв между странами, которые поддерживают распределение беженцев в соответствии с обязательными квотами, и странами, которые выступают против квот.

«Вчерашние дебаты были не слишком противоречивыми и драматическими, - сказал Юнкер. - Произошел обмен мнениями».

По словам бывшего премьер-министра Люксембурга, имеется решение Совета ЕС по квотам на беженцев. «Я его придерживаюсь. У меня не осталось впечатления, что к завтрашнему это решение изменится».

«Таким образом, мы должны, сохраняя хорошее взаимопонимание и солидарность с Дональдом, сделать все возможное, чтобы создать для всех 27 стран-членов условия, в которых они могли бы действовать вместе. Следует восстановить единство по этому вопросу», - сказал Юнкер.

Он также одобрил данное в четверг выступающими против обязательных квот стран Вышеградской четверки (Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) обещание выделить 36 млн евро в поддержку усилий Италии по укреплению погранохраны Ливии. «Это пример солидарности».

Квоты, предназначенные для снижения нагрузки на Италию и Грецию, после принятия в сентябре 2015 года привели к серьезным разногласиям в блоке. В соответствии с квотами в течение двух лет предстояло разместить 160 000 иммигрантов из стран передовой линии миграционного кризиса вроде Греции и Италии. На данный момент принято 32 000 иммигрантов, то есть 90 процентов соответствующих критериям программы.