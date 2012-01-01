Проститутки России попросили Путина о защите

Организация «Серебряная роза», защищающая права секс-работниц России, обратилась к президенту России, правительству и уполномоченному по правам человека с просьбой отменить наказание за проституцию — статью 6.11 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам лидера организации Ирины Масловой, из-за страха попасть в базу данных проституток и подвергнуться дискриминации девушки не могут обратиться в правоохранительные органы, когда подвергаются насилию.

«За жесткую отмену статьи 6.11 я зацепилась в 2012 году, когда девочку — секс-работницу — убил пьяный полицейский. В то, что мы посадим полицейского, не верил никто — только я и ее мама (...) Осужденный служил в горячих точках и даже на апелляции орал: «Она же проститутка! А я герой, я родину защищал, с наркотрафиком боролся!» Зло должно быть наказано», — рассказала она изданию.

В качестве юридического основания для отмены статьи она указала на рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.