LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Даугавпилс Другая Рига

Ryanair готов признать профсоюзы во избежание забастовки пилотов

ERR
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair готов признать профсоюзы пилотов впервые за 32 года существования компании, чтобы избежать забастовок и перебоев в полетах в Рождество и новогодние праздники, передает «Актуальная камера».

Отказ сотрудничать с профсоюзами был одним из элементов их бизнес-модели. Ryanair написала организациям пилотов в Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии и Португалии, пригласив их за стол переговоров. Компания признает профсоюзы при условии создания комитетов из пилотов Ryanair для решения проблем.

Итальянские пилоты Ryanair планировали забастовку 15 декабря, ирландцы – 20 декабря, немцы сообщили о готовности к забастовке в любой момент. Такие забастовки могут стать первыми в истории Ryanair.

Ryanair
0 Комментарии