Ryanair готов признать профсоюзы во избежание забастовки пилотов

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair готов признать профсоюзы пилотов впервые за 32 года существования компании, чтобы избежать забастовок и перебоев в полетах в Рождество и новогодние праздники, передает «Актуальная камера».

Отказ сотрудничать с профсоюзами был одним из элементов их бизнес-модели. Ryanair написала организациям пилотов в Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии и Португалии, пригласив их за стол переговоров. Компания признает профсоюзы при условии создания комитетов из пилотов Ryanair для решения проблем.

Итальянские пилоты Ryanair планировали забастовку 15 декабря, ирландцы – 20 декабря, немцы сообщили о готовности к забастовке в любой момент. Такие забастовки могут стать первыми в истории Ryanair.