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У побережья Индонезии зафиксировано мощное землетрясение

Korrespondent.net
Фото: DESSY SAGITA / AFP

В ночь на субботу, 16 декабря, в Индонезии у западного побережья острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщают индонезийские СМИ.

При этом различные источники сообщают о разной мощности землетрясения: данные о магнитуде колеблются от 6,4 до 7,4.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 расположен на глубине 92 км в 52 км к юго-западу от города Тасикмалая.

Местные власти уже распространили предупреждение о возможности возникновения цунами. Информации о пострадавших и ущербе от землетрясения пока нет.

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