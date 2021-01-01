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В Литве - первые немецкие бронетранспортеры. Всего их будет 88 на 385,6 млн евро (видео)

Deutsche Welle
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Фото: flickr.com/ResoluteSupportMedia

Две учебные машины Boxer немецкого производства переданы Литве. Всего до 2021 года Вильнюс получит 88 бронетранспортеров на сумму 385,6 млн евро.

В Литву доставлены первые два бронетранспортера Boxer производства немецкого предприятия Artec, сообщили вечером в пятницу, 15 декабря, агентству dpa, в министерстве обороны Германии.

Обе машины - учебные, у них отсутствуют башенные артиллерийские установки. Первые БТР с полным боевым оснащением должны быть переданы Литве в 2019 году. Всего по контракту до 2021 года Вильнюс получит 88 бронетранспортеров на общую сумму 385,6 млн евро.

Башенные артиллерийские установки будут произведены израильской компанией Rafael. Бронетехника поступит на вооружение батальонов, расположенных на базах в Рукле и Алитусе, уточнили в Минобороны Литвы.

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