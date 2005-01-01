Новые подробности нашумевшего выступления школьника из России в Германии

Вызвавшее критику в РФ выступление школьника из Сибири в бундестаге дало толчок обвинениям в адрес фонда Эберта. DW выяснила, кто организовал поездку школьников в ФРГ и сколько это стоило.

Спустя почти месяц после вызвавшего волну критики в России выступления гимназиста из Нового Уренгоя в бундестаге эта история получила новый поворот. Напомним, что во время речи в отмечаемый в Германии 19 ноября День всенародной скорби Николай Десятниченко, участник германо-российского проекта, рассказал, что его тронула судьба попавшего в плен под Сталинградом и погибшего солдата вермахта.

Некоторые форумилировки, прозвучавшие в выступлении Десятниченко,

например о невинно погибших солдатах вермахта, вызвали бурную реакцию в России.

Началась травля гимназиста в соцсетях, но после того, как за него вступился Кремль и выяснилось, что речь школьника была сокращена, казалось, что ситуация успокоилась.

Депутат предлагает запретить фонд Эберта в России

Теперь все чаще звучат публичные обвинения в адрес близкого к правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung). Утверждается, что именно этот фонд финансировал поездку российских школьников, в рамках которой и состоялось их выступление в бундестаге.

Например, депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в размещенном на его сайте аудиокомментарии предлагает внести фонд Эберта в число нежелательных организаций и запретить его деятельность в России.

В штаб-квартире фонда в Берлине DW заявили, что не имеют никакого отношения ни к поездке российских школьников для выступления в бундестаге, ни к гимназии в Новом Уренгое. Фонд «внимательно следит за возникшей дискуссией», но не считает ее «целенаправленным давлением». Представитель МИДа Германии в пятницу, 15 декабря, заявил, что пока не знаком с этой историей.

Как школьники из Сибири попали в бундестаг

На самом деле проект, над которым работала группа немецких и российских школьников, в том числе Николай Десятниченко, - инициатива Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). В соответствие с подписанным 25 лет назад германо-российским соглашением

эта общественная организация занимается уходом за кладбищами советских солдат в Германии и немецких в России.

Уже много лет Народный союз поддерживает, в частности, проекты изучения школьниками разных стран биографий солдат, погибших во время Второй мировой войны.

«Наша цель заключается в том, чтобы молодые люди поняли, что погибшие на фронтах были такими же, как они - полными надежд и желаний, - рассказала пресс-секретарь союза Диана Темпель-Борнетт (Diane Tempel-Bornett). - Война же, которую развязала нацистская Германия против Советского Союза, уничтожила их жизни, да зачастую и жизни их родных и близких». Занимаясь такими темами, считает она, молодые люди начинают лучше осознавать жестокость войн и их последствий, а погибшие на войне перестают быть сухими цифрами, превращаются в людей.

Штаб-квартира Народного союза находится в Касселе, а Кассель с 2005 года имеет партнерские связи с Новым Уренгоем. В рамках такого партнерства проводятся и школьные обмены. Так возник контакт с новоуренгойской гимназией.

Кто и сколько платил за поездку школьников

Расходы на поездку четырех учеников и одной учительницы из Нового Уренгоя в Берлин в размере 2800 евро взял на себя Народный союз. Он же оплатил их проживание и полный пансион в молодежном общежитии недалеко от центрального вокзала в Берлине - еще 1600 евро. От этого общежития до здания Рейхстага - минут 10-15 пешком.

Ученики с учительницей прибыли в Берлин вечером в пятницу, 17 ноября. На следующий день была репетиция в бундестаге, в воскресенье с утра - еще один прогон, а днем - сама церемония с выступлениями школьников. В первой половине дня в понедельник, 20 ноября, все они отправились в обратный путь. Текст своего выступления, как рассказал Николай Десятниченко представителям Народного союза, писал он сам, помогала мама. Из-за ограниченности во времени речь ему пришлось сокращать.

Но делал он это сам, никто с немецкой стороны к тексту не притрагивался.

В бундестаге был и представитель Минобороны РФ

В Народном союзе корреспонденту DW кроме того сообщили, что на церемонии в бундестаге 19 ноября присутствовала весьма представительная делегация официальных лиц из России - губернаторы, их заместители, мэры городов, вблизи которых есть немецкие мемориальные кладбища.

Был в бундестаге в тот день и представитель российского министерства обороны - начальник управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор запаса Владимир Попов. Председатель Немецкого союза Вольфганг Шнайдерхан (Wolfgang Schneiderhan) заявил в интервью DW, что во время беседы с Поповым на приеме после церемонии не услышал от него ни одного критического слова.

Не тот Фридрих?

Штефан Мелле (Stefan Melle), исполнительный директор немецкой неправительственной организации «Немецко-русский обмен», полагает, что формулировка о «невинных солдатах», выбранная российским гимназистом, была «очень неудачной и исторически неправильной».

Но в то же время, по его мнению, Десятниченко справедливо указал на то, что многие немцы не хотели войны. «Говорить об этом должно быть возможно в обоих обществах, - уверен Мелле. - Это ничего не меняет в вопросе вины нацистской Германии в развязывании войны».

Что касается критики в России в адрес фонда Эберта, то это может быть связано с недоразумением, отмечается в публикациях в российской прессе. Партнер российской гимназии из Нового Уренгоя в Германии - гимназия в Касселе, названная в честь ее основателя, жившего в 18-м веке в Гессене ландграфа Фридриха Второго. А Фонд назван в честь социал-демократа Фридриха Эберта, первого президента Германии в период Веймарской республики.