Россия отзовет офицеров из СЦКК на Донбассе

Российское Минобороны намерено отозвать российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Так, наблюдатели ОБСЕ получили письмо от российского оборонного ведомства, в котором идет речь об отзыве офицеров РФ из совместного центра.

«14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК», – говорится в сообщении.

Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) - группа по контролю за соблюдением минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также боевиков ОРДЛО. Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области.

Напомним, наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов в зоне АТО за период с 19.30 13 декабря по 19.30 14 декабря.