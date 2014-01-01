В Ираке нашли массовое захоронение жертв ИГИЛ

Вблизи иракского города Синджар обнаружили два массовых захоронения, в которых были 90 тел. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иракские СМИ.

Тела мужчин, женщин и детей нашли в районе, который в 2014 году был захвачен боевиками группировки Исламское государство. Часть здешнего населения была вывезена боевиками в сирийскую Ракку.

Синджар был освобожден в конце 2015 года. В городе и окрестностях ранее уже нашли более 30 массовых захоронений.

Ранее сообщалось, более 30% оружия, используемого боевиками Исламского государства в Сирии и Ираке, было изготовлено в Европейском союзе.