Веселые, но рискованные рождественские украшения: детям эти фото лучше не показывать

Рождество и Новый год - чудесное и волшебное время, когда украшают не только квартиры, но и витрины, и улицы. Случается и так, что авторам инсталяций настолько изменяет вкус, что украшения становятся более чем двусмысленными, пишет Kodu.

На сайте BoredPanda собрано более пятидесяти фотографий вывесок, предметов декора и подарков, которые оказались на грани приличия, а некоторые даже за гранью.

В некоторых случаях авторами этих парадоксальных предметов, видимо, были люди с обостренным или даже извращенным чувством юмора.

Смотрите фото на BoredPanda. Детям на всякий случай их лучше не показывать!

50+ Epic Christmas Design Fails That You Will Find Hard To Believe Actually Happened

Lõbusad fotod: väga ebaõnnestunud kahemõttelised jõulukaunistused