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Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету хуситов

Korrespondent.net
Riāda | Фото: Scanpix/Reuters

Во вторник, 19 декабря, возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция совершила перехват баллистической ракеты, которая была выпущена повстанцами-хуситами из Йемена. Об этом сообщает телеканал Аль-Арабийя.

По данным коалиции, ракета была уничтожена южнее Эр-Рияда – столицы Саудовской Аравии.

В свою очередь хуситы подтвердили, что именно они запустили ракету.

«Ракетные силы объявили о запуске баллистической ракеты Burkan по (королевскому – ред.) дворцу Ямама в Эр-Рияде», – написал в Twitterпредставитель повстанцев Мухаммад Абдусалам.

Напомним, 1 декабря ВВС Саудовской Аравии уже перехватывали ракету, выпущенную с территории Йемена. Она направлялась в сторону провинции Ассир, что на юго-западе Саудовской Аравии. О пострадавших в результате запуска и перехвата не сообщалось.

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