Сенатор Маккейн выписан из больницы в США

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн выписан из военной больницы и вернулся в свой родной штат Аризона после госпитализации. Об этом сообщает Голос Америки.

«Спасибо всем за вашу поддержку и слова поддержки! Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возвращения на работу после праздников», – написал Маккейн в Twitter.

Thanks to everyone for your support & words of encouragement! I'm feeling well & looking forward to returning to work after the holidays.— John McCain (@SenJohnMcCain) 18 декабря 2017 г.

Сенатор находился в военной больнице Walter Reed в Вашингтоне, и он вернулся в Аризону, где будет продолжать курс лечения и реабилитации в местной больнице Mayo Clinic, которая специализируется на раковых заболеваниях.

Также, дочь сенатора, Меган Маккейн, сообщила, что ее отец вернулся домой, и семья планирует вместе праздновать Рождество в Аризоне.