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Сенатор Маккейн выписан из больницы в США

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн выписан из военной больницы и вернулся в свой родной штат Аризона после госпитализации. Об этом сообщает Голос Америки.

«Спасибо всем за вашу поддержку и слова поддержки! Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возвращения на работу после праздников», – написал Маккейн в Twitter.

Сенатор находился в военной больнице Walter Reed в Вашингтоне, и он вернулся в Аризону, где будет продолжать курс лечения и реабилитации в местной больнице Mayo Clinic, которая специализируется на раковых заболеваниях.

Также, дочь сенатора, Меган Маккейн, сообщила, что ее отец вернулся домой, и семья планирует вместе праздновать Рождество в Аризоне.

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