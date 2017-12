Сенатор Маккейн выписан из больницы в США

«Спасибо всем за вашу поддержку и слова поддержки! Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возвращения на работу после праздников», – написал Маккейн в Twitter.

Thanks to everyone for your support & words of encouragement! I'm feeling well & looking forward to returning to work after the holidays.— John McCain (@SenJohnMcCain) 18 декабря 2017 г.