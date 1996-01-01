Собчак: я пришла в политику всерьез и надолго

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах, во вторник в Твери на открытии своего регионального штаба заявила, что пришла в политику всерьез и надолго.

«Я пришла в политику всерьез и надолго», - сказала она, отвечая на вопрос жителей Твери о том, что будет делать после президентских выборов.

Собчак подчеркнула, что не пропадет из политической повестки, так как хочет «изменить политическую систему в стране».

О планах принять участие в президентских выборах Собчак объявила 24 октября. Глава ее предвыборного штаба - основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко.

Кроме Собчак, о намерении принять участие в президентской кампании заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, руководитель Центра социальных технологий, политолог Андрей Богданов, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон, а также некоторые общественные деятели, неизвестные широкому кругу.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.