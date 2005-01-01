Генассамблея ООН приняла внесенную РФ резолюцию о борьбе с нацизмом

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН на пленарном заседании во вторник, 19 декабря, приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик, ежегодно вносимую Россией. За документ проголосовали 133 государств - на восемь больше, чем в середине ноября, когда документ рассматривался в 3-м комитете ГА.

Как и месяц назад, США и Украина были единственными странами, которые выступили против принятия документа. Еще 49 стран, в том числе Германия, Польша, Франция и другие страны Европейского союза, при голосовании воздержалось, сообщает ТАСС.

В резолюции Генассамблея ООН выразила глубокую обеспокоенность «по поводу героизации в любой форме» нацистского движения и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения им мемориалов, а также «непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Кроме того, в документе обращается внимание на активизацию нацистских групп и «увеличение числа мест, занимаемых представителями экстремистских партий расистского или ксенофобского толка в ряде национальных и местных парламентов».

ГА призвала страны «принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Месяц назад США предложили внести поправки в документ, удалив из него целый ряд положений, в том числе пункт, в котором выражается обеспокоенность участившимся осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом. Предложение американской стороны было отклонено.

Резолюции о противодействии нацизму принимаются Генассамблеей с 2005 года. В прошлом году аналогичный документ поддержали 136 государств, а против выступили США и Украина. Еще 48 стран воздержалось.