В Румынии проголосовали за скандальную судебную реформу

Верхняя палата парламента Румынии проголосовала за поправки в системе правосудия, которые, по мнению критиков, угрожают независимости судов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В агентстве также утверждают, что подобными изменениями Румыния посягает на независимость судебных органов и верховенства закона.

За реформу единогласно проголосовали 80 сенаторов правящей Социал-демократической партии,

а оппозиционные партии бойкотировали голосование.

Теперь президент Румынии должен подписать принятый законопроект, или отправить его на доработку.

Напомним, в Румынии 17 декабря тысячи людей вышли на улицы городов с требованием проведения досрочных парламентских выборов, а также отменить поправки в системе правосудия.