Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу

Верхняя палата Конгресса США - Сенат - одобрила во вторник, 19 декабря, законопроект о проведении масштабной налоговой реформы. Ранее в тот же день реформу поддержала и Палата представителей.Однако при голосовании в Сенате демократы высказали возражения из-за ряда процедурных неточностей, в связи с чем в законопроект пришлось вносить правки. Так как текст законопроекта должен быть единым для верхней и нижней палат Конгресса, то Палате представителей предстоит в среду новое голосование по документу.

Одно из главных положений реформы - снижение корпоративного налога с нынешних 35 процентов до 21 процента. Норма должна вступить в силу уже с 2018 года. В других индустриальных странах эта ставка составляет в среднем 22,5 процента.

Законопроект предполагает также снижение налогового бремени и для рядовых граждан. Однако, если снижение налога на предпринимателей имеет бессрочный характер, то многие предусмотренные законом послабления для населения закончатся в 2025 году.

Противники реформы настаивают на том, что от ее принятия выиграет только крупный бизнес и очень обеспеченные граждане США. Кроме того, это реформа вызовет увеличение государственной задолженности США на более чем 1,4 триллиона долларов в течение десяти лет.

Налоговая реформа Трампа является крупнейшей за прошедшие 30 лет. До него существенные изменения в налоговом законодательстве предпринял президент-республиканец Рональд Рейган в 1986 году. Эти реформы вызвали долгосрочный экономический подъем в США.