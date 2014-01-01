США возобновляют финансирование экспериментов со смертельными вирусами

США отменяют мораторий на проведение экспериментов с наиболее известными вирусами, представляющими угрозу для жизни человека. Правительство страны возобновляет финансирование подобных исследований, сообщает NYDailyNews.com со ссылкой на американский Национальный институт здравоохранения (NIH).

Издание напоминает, что мораторий был введен три года назад - в октябре 2014 года. Он касался исследований, в ходе которых ученые пытались вызвать мутации вирусов, чтобы добиться искусственного «усиления» их характеристик, в том числе трансмиссивности (передаваемости) и патогенности.

При этом использовались такие вирусы, как вирус гриппа, атипичной пневмонии и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Запрет на финансирование подобных исследований последовал после того, как стало известно о ряде инцидентов. В частности, вскрылись факты ненадлежащего обращения с потенциально опасными болезнетворными организмами в правительственных лабораториях.

Так, в июле 2014 года на складе одного из медицинских учреждений американского города Бетесда (штат Мэриленд) были обнаружены 327 пробирок с возбудителями опасных болезней, десятки лет хранившиеся без присмотра.

В конце июня того же года 75 ученых из центра по контролю и профилактике заболеваний США оказались под угрозой заражения сибирской язвой из-за нарушения техники безопасности при проведении исследований. Инцидент произошел в лаборатории центра, расположенной в штате Джорджия. Исследователи не выполнили процедуры для «деактивации» бактерий, после чего перенесли образцы, которые, возможно, содержали споры сибирской язвы, в не приспособленную для работы с ними лабораторию.

Решение снять запрет объясняется тем, что польза от исследований превышает потенциальный риск.

В заявлении NIH сказано, что исследования важны, так как позволяют развивать «эффективные меры профилактики против быстро эволюционирующих болезнетворных организмов, представляющих угрозу для здоровья общества».

Между тем не все ученые в это верят. Так, молекулярный биолог Ричард Эбрайт из Университета Рутгерса заявил STAT, что подобные исследования способны причинить больше вреда, чем пользы.

Он напомнил, что работа с опасными патогенами регулярно приводит к серьезным нарушениям биобезопасности. Другой ученый - Марк Липсич из Гарвардской школы общественного здравоохранения - подчеркнул, что большинство инцидентов во время подобных исследований происходило не по вине техники, а в результате ошибок кого-то из медперсонала.