Замешанный в скандале с педофилией кардинал скончался в Риме

Кардинал Бернард Лоу, оказавшийся в начале 2000-х годов в центре скандала о сексуальных домогательствах со стороны священников, скончался в Риме в возрасте 86 лет. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Лоу был назначен архиепископом Бостона в 1984 году, однако был вынужден уйти со своего поста в 2002-м после ряда исков в отношении священников города по обвинению в сексуальных домогательствах. В 2003 году епархия Бостона согласилась выплатить $85 млн 552 лицам, которые, по их словам, стали жертвами домогательств священников. Бостонская епархия находилась на грани банкротства, однако предпочла продать принадлежащую ей недвижимость, чтобы не доводить дело до суда.

Скандал в католической церкви США, связанный с разоблачением действий священников-педофилов, начал разгораться с начала XXI века. В общей сложности обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против более чем 3 тыс. священников в различных американских городах. Всего с 2002 года урегулирование исков стоило католической церкви США более $300 млн.