Стали известны подробности стрельбы на пароме Viking Line

Финская судоходная компания Viking Line пересмотрит требования безопасности после произошедшей на прошлой неделе стрельбы на пароме Grace.

По сообщению предприятия, будет пересмотрен кодекс безопасности, однако пока никаких решений не принято, пишет Postimees со ссылкой на YLE.

В прошлую пятницу на направлявшемся из Турку в Стокгольм пароме в результате стрельбы пострадали два человека. Жертву с ранением в голову доставили в шведскую больницу Каролинска на вертолете.

Инцидет расследуют полиция и сама судоходная фирма. По данным СМИ, по прибытии парома в Стокгольм были задержаны два человека.

В Viking Line сообщили, что это первый подобный случай на принадлежащем фирме корабле за почти 60 лет существования компании.

«Это могло бы случиться, даже если бы требования безопасности были более строгие», - сказал ответственный за безопасность на паромах Юри Ялава. По его словам, проверка каждого пассажира потребовала бы больших вложений и привела бы к задержкам рейсов.