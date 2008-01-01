Более половины француженок стали жертвами извращенцев в транспорте

Более половины француженок сталкивались с различного рода сексуальными домогательствами во время поездок на транспорте в парижском регионе. Об этом говорится в исследовании Национального центра по борьбе с уголовными преступлениями, сообщает в среду, 20 декабря, BFMTV.

Начиная с 2008 года сотрудники центра опрашивали от 10 до 14 тысяч человек в год. По итогам собеседований выяснилось, что 267 тысяч участников исследования подвергались нападкам сексуального характера со стороны попутчиков в различных видах транспорта. В 85 процентах случаев жертвами становились женщины.

Наибольшее количество подобных случаев зафиксировано в Париже, так как в столичном регионе транспортная инфраструктура является наиболее развитой.

«Эти правонарушения — сексуальные прикосновения к интимным частям тела или эксгибиционизм — чаще всего совершаются против молодых людей в возрасте 18-21 года, иногда против несовершеннолетних», — пояснил глава центра Кристоф Суллез.

Он добавил, что, как и в случае с другими сексуальными преступлениями — домогательствами и изнасилованиями, — очень немногие жертвы решаются подать заявление в правоохранительные органы. Тем не менее в прошлом году за подобного рода преступления были осуждены 32 человека.