По всей России одновременно сломались кассы в магазинах! Как это произошло?

20 декабря по всей России перестали работать кассовые аппараты производства компании «Штрих-М» — их использует около четверти всех торговых точек России. Сбой затронул как маленькие магазины, так и крупные сети. К концу дня ритейлеры понесли потери на сумму около 10 миллиардов рублей прибыли. В «Штрих-М» предполагают, что сбой каким-то образом связан с датой — 20.12.2017. Федеральная налоговая служба приняла беспрецедентное решение — разрешила продавцам временно не пользоваться кассовыми аппаратами; Роспотребнадзор порекомендовал россиянам фотографировать процесс покупки товара на случай, если они захотят вернуть не подошедшую им вещь.

20 декабря по всей России произошел сбой в работе кассовых аппаратов, они начали без остановки перезагружать себя. Волна сбоев началась на Дальнем Востоке — там магазины открылись раньше всего. Затем кассы перестали работать в Сибири, а после этого — и в центральной части России. Сбои произошли в работе фискальных регистраторов «Штрих-М-01Ф» производства компании «Штрих-М», а также кассовой техники компаний «РР-Электро», «Тринити» и «НТЦ «Измеритель» (это подразделения и дочерние предприятия «Штрих-М»). Директор российской сети магазинов бытовой техники DNS Дмитрий Васильев назвал инцидент «страшным сном рителейров»: «Сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?»

На новые кассовые аппараты российские ритейлеры перешли совсем недавно: весной-летом 2017 года. Это произошло из-за принятых в 2016 году поправок к закону «О применении контрольно-кассовой техники». Новые кассы печатают на чеке всю информацию об отчисляемых налогах, а также отправляют данные о всех покупках в ФНС через интернет. Авторы закона исходили из того, что новый подход повысит прозрачность ритейла и снизит оборот «черного нала».

Бизнесмены были уверены, что реформа приведет к повышению цен и заставит продавцов использовать «серые схемы» ведения бухгалтерии. Агентство РБК писало, что замена старого кассового аппарата на онлайн-кассу обходится в 20-50 тысяч рублей. По данным оператора фискальных данных OFD.ru, техникой «Штрих-М» могут пользоваться до четверти всех продавцов розницы в России.

К 16:00 по московскому времени ритейлеры потеряли не менее 10 миллиардов рублей прибыли, заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли; двумя часами ранее там говорили о 2,5 миллиардах рублей. По оценке организации, сбой затронул 9% рынка ритейла. Сложности в работе испытали как мелкие торговые точки, так и крупные региональные торговые сети: «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче», «Автоштрих». Приостановить работу были вынуждены автозаправки «Газпром нефти», «Лукойла» и дочерних компаний «Роснефти». В Москве почти полностью закрылась сеть продуктовых магазинов «Магнолия».

В то же время представители крупнейших в России торговых сетей — «Дикси», «Ленты», «Ашана», Metro — сказали «Интерфаксу», что работают в штатном режиме. Издание Altapress.ru рассказало о сбоях работы в сети «Магнит», но пресс-секретарь «Магнита» Алла Демина ответила, что магазины 20 декабря не закрывались.

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрешила ритейлерам работать без касс, пока те сломаны. Ведомство разослало письмо за подписью заместителя его руководителя Даниила Егорова, в котором говорится, что столкнувшиеся со сбоем продавцы впоследствии должны будут составить «кассовый чек коррекции», чтобы учесть всю прибыль, полученную без кассы. «В [данных] обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчетов без применения контрольно-кассовой техники», — говорится в письме. Роспотребнадзор порекомендовал покупателям снимать покупку на камеру и «запасаться сведениями о свидетелях сделки», чтобы потом воспользоваться ими при возможном возврате товара.

В компании «Штрих-М» заявили, что сбои в работе кассовой техники, скорее всего, связаны с датой — 20.12.2017, правда, не пояснили, как именно. «Естественно, никто не мог предположить, что в этой дате кроется такая ошибка. Но люди, которые вовремя обновили программное обеспечение, у кого стояло автоматическое обновление — оно у нас в заводских настройках — не пострадали. Пострадали те, кто отключил обновление вручную», — рассказали «Медузе» в пресс-службе компании. По словам представителя «Штрих-М», последнее обновление вышло 20 декабря в шесть утра. Какое — московское или местное — время имеется в виду, в пресс-службе уточнить затруднились. Первые сбои — на Дальнем Востоке — были зафиксированы в 01:00 20 декабря по Москве (во Владивостоке в этот момент было 8 часов утра). «Штрих-М» попросила извинения у партнеров, пообещав решить проблему «в кратчайшие сроки». По данным компании, часть касс можно наладить дистанционно, к другим надо выезжать, и починка каждой займет около получаса.

Около 16:00 по московскому времени (в 15 по Риге) в Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что кассы заработали. В Ассоциации компаний розничной торговли, которая объединяет крупнейших ритейлеров в России, сообщили, что «последствия ошибки почти устранены везде, где проявились».