Порошенко украинской интеллигенции: мы усилимся немцами и французами

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о предпринятых «решительных шагах» после обстрела украинских позиций в Донбассе из систем «Град». Он также пообещал усилить военное присутствие в регионе и пригласить в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, который накануне покинули российские военные наблюдатели, немцев и французов.

На встрече с представителями украинской интеллигенции Порошенко рассказал, что вечером во вторник, 19 декабря, впервые за много дней были нанесены удары по украинским позициям из систем залпового огня «Град», сообщается на сайте администрации главы государства 20 декабря.

«Если это связывать с резким и провокационным выходом России из Совместного центра контроля и координации (СЦКК), cо значительными трудностями, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, которые без суда и следствия, незаконно, находятся на оккупированной территории, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, растет», - заявил Порошенко.

При этом президент рассказал, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки в Донбассе. «Мы готовы встретить любой сценарий», - заявил он.

«О возможности восстановления работы СЦКК, думаю, что будет абсолютно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по Нормандскому формату - немцев и французов», - отметил Порошенко. Тогда, по его словам,

«и доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше».

Российские военные наблюдатели досрочно покинули Донбасс 19 декабря. Это произошло на следующий день после того, как МИД РФ объявил, что в условиях, которые создает Киев для российских военных, дальнейшая работа представительства ВС РФ в СЦКК «стала невозможной».

В МИД РФ пояснили, что «Киев категорически возражал против какой-либо документальной регламентации функционирования СЦКК». «Попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, либо на площадке минской контактной группы, либо в «нормандском формате» успеха не имели», - указали в ведомстве.