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Это у нас-то чиновники «жируют»? Смотрите, сколько в Эстонии получает сельская мэр Янченко

rus.postimees.ee
Людмила Янченко | Фото: Евгений Капов

Несмотря на протесты жителей, депутаты Кохтла-Ярвеского (Эстония) горсобрания утвердили существенное повышение зарплаты высшим городским чиновникам. Мэр Людмила Янченко и председатель горсобрания Рийна Иванова с нового года будут получать по 4000 евро в месяц, став одними из самых высокоплачиваемых руководителей местных самоуправлений в Эстонии, передает rus.err.ee со ссылкой на «Актуальную камеру».

Кроме этого, для них предусмотрена компенсация за использование личного автомобиля в размере до 335 евро в месяц и использование мобильного телефона без лимита.

Четыре вице-мэра города - Нина Алексеева, Виталий Бородин, Денис Вершинин и Вийве Кесккюла -

будут получать ежемесячно вместо нынешних 2620 евро по семь минимальных зарплат, то есть по 3500 евро.

По словам корреспондента «Актуальной камеры», на сессии горсобрания было шумно: группа активных жителей Кохтла-Ярве протестовала против повышения зарплаты руководителям города, считая это решение несправедливым и не соответствующим тенденциям развития Кохтла-Ярве.

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