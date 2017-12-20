Конгресс США окончательно утвердил самую масштабную за последние 30 лет реформу (подробности)

Конгресс США окончательно утвердил законопроект о масштабной налоговой реформе, и в ближайшее время документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее и палата представителей, и сенат уже одобрили реформу, однако парламентариям 20 декабря вновь пришлось проголосовать, чтобы утвердить финальные правки к проекту, передает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, голосование было формальностью: накануне законопроект был утвержден. Однако выяснилось, что две палаты американского парламента приняли не идентичный текст документа, из-за чего пришлось конгрессменам пришлось вносить технические правки, не повлиявшие на саму суть реформы.

We are delivering HISTORIC TAX RELIEF for the American people!#TaxCutsandJobsAct pic.twitter.com/lLgATrCh5o— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2017

Агентство Bloomberg указывает на то, что это самая масштабная налоговая реформа США за последние 30 лет. При этом именно эта реформа была одной из главных предвыборных обещаний Трампа, о котором он неоднократно заявлял во время избирательной кампании в прошлом году. Глава Белого дома уже назвал эту реформу «исторической».

Агентство Bloomberg указывает на то, что это самая масштабная налоговая реформа США за последние 30 лет. При этом именно эта реформа была одной из главных предвыборных обещаний Трампа, о котором он неоднократно заявлял во время избирательной кампании в прошлом году.

Глава Белого дома уже назвал эту реформу «исторической».

Основное положение реформы Трампа - это снижение налогового бремени для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%. Трамп многократно подчеркивал, что это делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. Налог предлагается снизить до 20%. Для физических лиц уплата подоходного налога должна стать проще.

С 2018 года ставка будет снижена до 21%,

также вводится и новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.

Минимальная ставка будет действовать для лиц с годовым доходом менее 9525 долларов или для семей, зарабатывающих до 19 050 долларов.

Если американский налогоплательщик зарабатывает от 82,5 тысяч долларов до 157,5 тысяч долларов, то ему придется заплатить в бюджет уже 24%. Максимальная ставка в 37% будет действовать для самых зажиточных американцев - с заработком более 500 тысяч долларов.

Реформа также предусматривает сохранение вычетов из налогов на уровне штатов, однако отныне максимальная сумма, с которой можно затребовать вычет, будет ограничена.

Авторы законопроекта включили в текст и другие налоговые послабления, в том числе для молодых семей и учащихся. Они вводятся на десятилетний срок.

Между тем оппоненты реформы - представители Демократической партии США - указывали на, что попытка компенсировать выпадающие доходы бюджета может привести к очередному скачку внешнего долга США - согласно расчетам, за следующие 10 лет понадобится занять 1,4 трлн долларов вдобавок к нынешним 20 трлн долларов.