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В Лондоне загорелся зоопарк

NEWSru.com
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В Лондоне в субботу утром десятки пожарных тушат пожар в столичном зоопарке, сообщается в официальном Twitter пожарной службы. Около 12:40 пожар был локализован. В борьбе с огнем, охватившим «кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка», были задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника пожарной службы Лондона. О пострадавших людях не сообщается. Судьбу животных выясняют.

Возгорание произошло в здании магазина и кафе на территории зоопарка. The Daily Mail сообщает, что рядом с местом ЧП расположен вольер с верблюдами. В темном небе «огромное зарево», указывает издание.

Представитель зоопарка подтвердил SkyNews, что

животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.

«Десять пожарных машин и 72 пожарных были вызваны на тушение пожара в кафе и магазине Лондонского зоопарка. Примерно половина кафе и магазина, где также расположена зона для кормления животных, охвачены огнем. Есть ли на месте животные, неизвестно», - цитирует ТАСС представителя пожарной бригады.

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