В Лондоне загорелся зоопарк

В Лондоне в субботу утром десятки пожарных тушат пожар в столичном зоопарке, сообщается в официальном Twitter пожарной службы. Около 12:40 пожар был локализован. В борьбе с огнем, охватившим «кафе и сувенирный магазин Лондонского зоопарка», были задействованы 10 пожарных машин и 72 сотрудника пожарной службы Лондона. О пострадавших людях не сообщается. Судьбу животных выясняют.

Возгорание произошло в здании магазина и кафе на территории зоопарка. The Daily Mail сообщает, что рядом с местом ЧП расположен вольер с верблюдами. В темном небе «огромное зарево», указывает издание.

Fire crews from @LondonFire are at @zsllondonzoo tackling a large fire in the camel enclosure. pic.twitter.com/rsU0D0OqaD— Paul Wood (@PaulWood1961) December 23, 2017

Представитель зоопарка подтвердил SkyNews, что

животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.

Ten fire engines and around 70 firefighters and officers are tackling a fire in a cafe and shop at London Zoo. More info to follow pic.twitter.com/LCS22hsHUr— London Fire Brigade (@LondonFire) December 23, 2017

«Десять пожарных машин и 72 пожарных были вызваны на тушение пожара в кафе и магазине Лондонского зоопарка. Примерно половина кафе и магазина, где также расположена зона для кормления животных, охвачены огнем. Есть ли на месте животные, неизвестно», - цитирует ТАСС представителя пожарной бригады.