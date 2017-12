В Лондоне загорелся зоопарк

Возгорание произошло в здании магазина и кафе на территории зоопарка. The Daily Mail сообщает, что рядом с местом ЧП расположен вольер с верблюдами. В темном небе «огромное зарево», указывает издание.

Fire crews from @LondonFire are at @zsllondonzoo tackling a large fire in the camel enclosure. pic.twitter.com/rsU0D0OqaD — Paul Wood (@PaulWood1961) December 23, 2017

Представитель зоопарка подтвердил SkyNews, что

животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.

Ten fire engines and around 70 firefighters and officers are tackling a fire in a cafe and shop at London Zoo. More info to follow pic.twitter.com/LCS22hsHUr— London Fire Brigade (@LondonFire) December 23, 2017