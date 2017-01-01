Воскресенье, 24 декабря
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В аэропорту Женевы задержали экс-премьера Украины

Korrespondent.net
Арсений Яценюк | Фото: AP/Scanpix

Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка задержали в Швейцарии в аэропорту Женевы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», - написала она.

По ее словам, абсурдные обвинения российского следкома имеют реальные последствия.

«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», - резюмировала она.

1 Комментарий