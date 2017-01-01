В аэропорту Женевы задержали экс-премьера Украины

Бывшего украинского премьера Арсения Яценюка задержали в Швейцарии в аэропорту Женевы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо в Facebook.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», - написала она.

По ее словам, абсурдные обвинения российского следкома имеют реальные последствия.

«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», - резюмировала она.