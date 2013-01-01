В НАТО объявили об опасности российских подлодок

Сразу два представителя НАТО указали на активизацию российских подводных лодок в Средиземном море и Атлантическом океане. Генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью FAS предостерег, что это ставит под удар пути снабжения. А американский генерал Леннон обеспокоен тем, что русские могут повредить или вмешаться в передачу данных по проложенным под Атлантикой кабелям. Об этом пишет The Washington Post.

По оценке Столтенберга, активность подводных лодок российских ВМС достигла «самого высокого уровня со времен холодной войны». По данным НАТО, российские подлодки курсируют по всей Атлантике, в том числе «вблизи побережья» стран альянса.

Генсек опасается, что под угрозу могут попасть пути сообщения между членами НАТО из Европы и Северной Америки. Альянсу «необходим безопасный и открытый морской путь», чтобы иметь возможность транспортировать по Атлантике войска и снаряжение, цитирует его DW.

При этом Столтенберг отметил, что

российский флот активизировался в то время, как военнослужащие Альянса «меньше тренировались и утратили навыки» в этой сфере.

Он напомнил, что с 2013 года в состав российских флотов включены более десятка новых подлодок.

Он сообщил, что НАТО планирует создать новое оперативное объединение, которое должно заниматься обеспечением дополнительных поставок по Атлантике «в случае обострения конфликта с Россией». Решение должно быть принято в следующем году.

Похожие опасения в связи с активностью российских подлодок высказал и американский генерал Эндрю Леннон - командующий подводного флота НАТО. «Очевидно, что Россия проявляет интерес к подводной инфраструктуре» НАТО и ее отдельных стран-членов, отметил он. WP сравнивает подводные кабели под Атлантикой с хребтом глобальной экономики и указывает, что потенциальный ущерб линиям коммуникации может быть огромным.

WP обращалась за комментарием в российское Минобороны, но там запрос проигнорировали.

В середине декабря аналогичные опасения озвучил британский генерал - глава Генштаба Стюарт Пич.