У Клайпеды на мель село 190-метровое судно

В ночь на воскресенье сильный ветер наблюдался не только на западном побережье Латвии, но и у Клайпеды. Он привел к тому, что в Балтийском море примерно в одной морской миле от Клайпедского порта село на мель грузовое судно «Ocean Crown» под флагом Кипра. Длина сухогруза составляет 190 метров, его обслуживают 20 человек. В качестве провизорской причины аварии указывается поломка двигателя, из-за чего корабль при сильном ветре и высоких волнах стал неуправляем.

Как сообщает управление порта Клайбеды, судно находится примерно в одной морской миле на север от Клайпедского мола. Специалисты пытаются выяснить, не попали ли в окружающую среду вредные вещества, однако визуальный осмотр не свидетельствует о загрязнении воды.

Информацию о судне, дрейфующем в Балтийском море и ставшем фактически неуправляемым, диспетчеры Клайпедского порта получили в два часа ночи. В это время скорость ветра в море достигала 28 метров в секунду, а высота волн - 5 метров. В связи с плохой погодой заход сухогруза в порт был ограничен еще вечером, поэтому корабль оставался в месте ожидания.

Диспетчеры неоднократно предупреждали капитана, что в такую погоду опасно держать судно на якоре, однако капитан к советам не прислушался.

Позднее капитан судна проинформировал, что в связи с повреждением главного двигателя он не может управлять судном и просит о помощи. Однако незамедлительно подобраться к сухогрузу было невозможно из-за плохой погоды, поэтому он начал дрейфовать и в 4:50 примерно в 200 метрах от берега сел на мель.

Глубина моря в этом месте составляет примерно 5 метров. Команда по-прежнему находится на корабле и эвакуироваться не собирается. Попытки сдвинуть судно с мели будут начаты, как только улучшится погода.