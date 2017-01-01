Трамп считает свои низкие рейтинги фейковыми

«Они показывают фейковые опросы так же, как и сообщают фейковые новости. Несмотря на исключительно негативные сообщения, у нас все хорошо - никто нас не преодолеет. Сделаем Америку Великой снова! ", - подчеркнул глава США.

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность Напомним, 63% граждан США заявили, что недовольны работой Дональда Трампа на посту президента. Такие данные показал опрос, по результатам которого президент США Дональд Трамп имеет самые низкие рейтинги на момент завершения первого года пребывания в должности.