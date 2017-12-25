Трагедия в Москве: автобус заехал в подземный переход, уже пятеро погибших, множество жертв (фото, видео). Дополняется

Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар» на западе Москвы.

По предварительным данным, погибли четыре человека, 15 получили ранения.

В пресс-службе ГИБДД сообщилиагентству «Москва», что ДТП произошло в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару.

По словам источника «Интерфакса», автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

На Славянском бульваре ДТП с автобусом pic.twitter.com/DiGcq6MTl7— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 25, 2017

Автобус, въехавший в переход, ходил по маршруту SK (818Э) между метро «Славянский бульвар» и Инновационный центр «Сколково».

В подмосковном «Мострансавто»подтвердили, что в ДТП попал автобус их предприятия, не став уточнять иные подробности.

По предварительной версии,сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением.

«Возможно, автобус был технически неисправен», — добавил он. Водитель автобуса задержан.

«Лайф» со ссылкой на связанный с ним телеграм-канал Mash сообщает, что водитель, 58-летний Виктор Тихонов, заявил, что потерял контроль над автобусом. «Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место, — рассказал водитель. — Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».

Источник РИА Новости в экстренных службах, в свою очередь, сообщил, что рассматриваются две версии ДТП у метро «Славянский бульвар»: автобус или «подрезала» другая машина, или у него отказали тормоза. Другой собеседник агентства подчеркнул, что версия теракта не рассматривается.

В ГУ МВД по Москве также подтвердили, что в результате ДТП погибли пять человек.

По данным источников «Интерфакса», травмы разной степени тяжести получили 13 человек — все они пешеходы.