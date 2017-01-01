Киев заявил о поставках летального оружия из ЕС

В Украину оружие, в том числе и летальное, поставляют уже пять европейских стран. Об этом сообщил директор государственного предприятия Спецтехноэкспорт (специализируется на торговле военными технологиями) Павел Барбул в интервью Радио Свобода.

По его словам, в основном ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производят которые в странах бывшего соцлагеря. Из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).

Называть, какие именно страны продают Украине оружие, в каких объемах и по каким ценам Барбул отказался. В то же время, он подчеркнул, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украине летального оружия.

«Ситуация поставок летального оружия в воюющую страну – это ограничение для всех. У нас бывают ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставки боеприпасов уже в течение двух лет», – сказал он.

Кроме того, глава госпредприятия сообщил, что в Украину в этом году уже поставляли летальное оружие из США – партии гранатометов PSRL-1 (модернизированные советские РПГ-7).