Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом

Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» и сдавшая документы в Центральную избирательную комиссию, предложила стать ее доверенным лицом оппозиционному политику Алексею Навальному, которого Центризбирком ранее в понедельник не допустил до участия в выборах из-за судимости.

Свое предложение телеведущая разместила в Instagram. Собчак назвала недопуск Навального до выборов «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей». «Но это лишний раз доказывает нам, что мы все равно должны действовать, не останавливаться и идти на эти выборы. Идти до конца. За каждого из нас, за самого Алексея», - отметила телеведущая.

По словам Собчак, она понимает, как «обидно и тяжело» Навальному после отказа в регистрации, «но общее дело важнее». «Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», - предложила она.

Вместе с тем значительную часть своего поста Собчак посвятила призывам не бойкотировать выборы. Ранее сам Навальный предупреждал, что в случае отказа в регистрации кандидатом в президенты созданные им за год по всей стране предвыборные штабы будет работать на бойкот выборов.

Собчак же считает, что особого эффекта от бойкота не будет. «Выборы - по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот неэффективный и вредный метод. Он не только не снизит явку, но увеличит проценты Путина. И позволит ему получить желаемые 70 процентов», - объяснила телеведущая.

Собчак напомнила, как и сам Навальный в 2011-м поддерживал эту позицию: «Главная проблема агитации за бойкот в том, что в ней нет мобилизующего начала: останьтесь дома, смотрите телек, возмущайтесь. Ну мы и так целыми днями сидим дома, смотрим телек и возмущаемся. Серьезного снижения явки бойкот не даст».

Ранее в понедельник, 25 декабря, ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты РФ. Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что у оппозиционера есть судимость. При этом она обвинила Навального в том, что он якобы собирает деньги незаконным образом и «оболванивает несчастную молодежь».

Оппозиционный политик, в свою очередь, пообещал оспорить решение Центризбиркома «в Конституционном суде и везде, где только можно на свете». Также Навальный пообещал устроить всероссийскую акцию протеста против решения ЦИК.

Как известно, по закону о выборах выдвигаться Навальный не может из-за действующей судимости, к которой все это время апеллировал Кремль. Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента, намеченных на март 2018 года, так как в Конституции России записано, что участвовать в выборах не может лишь тот, кто находится за решеткой.

Глава ЦИК еще осенью пообещала, что Навальный сможет баллотироваться в президенты после 2028 года.





