Полиция не смогла узнать, кто убил журналиста Шеремета

Личности подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета до сих пор не установлены. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на пресс-конференции во вторник, 26 декабря.

«К сожалению, лица, которые совершили убийство гражданина Шеремета, не установлены… Личности не установлены. Точка», – сказал он.

Комментируя закрытие от общественности данных о решении судов в деле по убийству журналиста, Князев отметил, что информация закрыта не только по этому делу, а делается, чтобы избежать инсинуаций.

«Почему мы засекретили именно в этом правонарушении решения судов – хочу сообщить, что не только в этом, а и во многих правонарушениях, по которым идет расследование и которые требуют большого количества обращений к суду первой инстанции, чтобы не попадаться под инсинуации. И чтобы правонарушители, в первую очередь, не понимали путей, которыми идут следственные подразделения, мы принимаем такие решения», – сказал глава Нацполиции.