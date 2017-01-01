Эксперты озвучили первые выводы причин ДТП с автобусом в Москве

Сотрудники Ликинского автобусного завода «Группы ГАЗ», на котором был изготовлен съехавший накануне в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус предварительно проанализировали детали произошедшей трагедии. По первым выводам, пассажирский транспорт следовал со значительным отклонением от маршрута, а водитель не применил ни один из возможных способов затормозить.

Как пишет РБК со ссылкой на источник в компании, подобные автобусы снабжаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse, включающей в себя систему ABS с двумя уровнями резервирования в случае отказа.

«Первый уровень резервирования - когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень - это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин», - заявили эксперты.

Отмечается, что

водитель с большой долей вероятности не задействовал ни одну из перечисленных тормозных систем пассажирского транспорта.

«Не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантировано остановился», - подчеркнули в «Группе ГАЗ».

К тому же, согласно предварительному анализу деталей происшествия, «в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования».

Специалисты отметили, что точную причину аварии можно будет определить после технической экспертизы состояния автобуса и ряда других обязательных в таких случаях экспертиз.

Авария, жертвами которого стали четыре человека и еще 11 получили ранения, произошла днем 25 декабря 2017 года в Москве.