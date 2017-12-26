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В Петербурге выпал синий снег

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В нескольких дворах Санкт-Петербурга в районе Аптекарсокго проспекта 26 декабря выпал синий снег. Росприроднадзор выясняет причину явления, сообщает Интерфакс.

«Информация о появлении окрашенного снега поступила с Аптекарского проспекта. Выехавшие специалисты обнаружили снег, который имел светло-голубой оттенок, а местами - на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, - фиолетовый оттенок», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для установления причины, которая вызвала окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ. Промежуточные результаты исследования станут известны в ближайшее время, отмечается в сообщении.

Тем временем местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ. Необычные осадки по их словам, распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет примерно один сантиметр.

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