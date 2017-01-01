В Египте британскую туристку арестовали за провоз обезболивающих

Гражданка Великобритании была задержана в аэропорту Хургады в октябре. Она утверждает, что несколько сотен таблеток анальгетика трамадол в багаже предназначались для друга, страдающего от болей.

Туристка из Великобритании приговорена в Египте к трем годам лишения свободы за нелегальный ввоз обезболивающих таблеток. Такое решение принял суд в Каире во вторник, 26 декабря.

33-летняя туристка была задержана в аэропорту египетского курорта Хургада в октябре. В ее багаже обнаружили несколько сотен таблеток анальгетика трамадол. Употребление этого сильнодействующего препарата подлежит в Египте строгому контролю, его продажа запрещена. В Великобритании трамадол, напротив, разрешен.

Осужденная утверждает, что привезла таблетки своему близкому другу из Египта, который страдает от сильных болей в спине. Решение о тюремном заключении принял суд первой инстанции, и оно может быть обжаловано.