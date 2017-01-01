Живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии

Хозяйка крокодильей фермы на Северной территории Австралии рассказала о наплыве покупателей перед Рождеством. Об этом сообщает ABC News.

Джованна Уэбб (Giovanna Webb), владеющая фермой Crocodylus Park в городе Дарвин, утверждает, что продала около сотни детенышей гребнистых и австралийских узкорылых крокодилов.

«Все с ума посходили, — рассказывает она. — Им всем хочется маленького крокодильчика». Как правило, рептилий покупают в качестве подарка на Рождество.

Чтобы совершить такую покупку, на Северной территории требуется разрешение властей. В городах можно держать крокодилов не длиннее 60 сантиметров. Когда животное вырастет, его придется вернуть на ферму.

В сельской местности ограничений на длину крокодилов нет. «Раньше у некоторых моих друзей были большие плавательные бассейны, — говорит Уэбб. — Больше нет, потому что их бассейн теперь принадлежит крокодилу».

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются в Австралии, а также на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии и в Папуа — Новой Гвинее.

Длина австралийского узкорылого крокодила редко превышает два-три метра, причем эти хищники достигают такого размера только к 25-30 годам.

В ноябре сообщалось, что в Западной Австралии рыбаки четыре дня прятались от крокодилов на крыше машины, которая застряла в грязи.