В Сирии сбит самолет армии Башара Асада

Ответственность за сбитый самолет взяла на себя одна из джихадистских группировок. В последние недели армия Асада при поддержке ВКС РФ усилила наступление в провинции Хама.

провинции Хама на западе Сирии был сбит самолет вооруженных сил страны. Об этом сообщает на своем сайте министерство обороны Сирии во вторник, 26 декабря. Как уточняют в ведомстве, «самолет атаковали террористы», в результате пилот погиб.

По информации арабского новостного портала Al Masdar, речь идет об учебно-боевом самолете L-39 Albatros, который был сбит «исламистскими группировками», сражающимися в Сирии с правительственными войсками президента Башара Асада.

سقوط طائرة حربية في ريف حماة الشماليhttps://t.co/hwDZmW51Yp pic.twitter.com/ayA4gS3noY— وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) December 26, 2017

Ответственность за происшествие взяла на себя джихадистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает агентство Reuters. По информации агентства, в самолете находился еще один пилот, который, возможно, выжил.

В последние недели сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил России усилила наступление на противников режима Асада в провинции Хама. В Кремле утверждают, что целью российской операции в Сирии, начатой в сентябре 2015 года, является борьба с терроризмом.