В супермаркете в Петербурге взорвалась бомба (фото, видео, список пострадавших)

Вечером в среду, 27 декабря, в одном из супермаркетов «Перекресток» в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщает портал «Фонтанка». Информацию о ЧП журналистам подтвердили представители компании X5 Retail Group, которой принадлежит магазин. По предварительной информации, пострадали 10 человек.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва по ст. 30 ст. 105 УК РФ - «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

«Следствие намерено проверить все возможные версии происшествия в супермаркете Санкт-Петербурга», - добавила Петренко.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах уточнил, что, по предварительной информации, пострадали 10 человек: четверо госпитализированы, еще шестерых осматривают врачи. По данным «Фонтанки», один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Информация о происшествии по адресу Кондратьевский проспект, 44 поступила в 18:55. Специалисты прибыли на место в 19:00. Возгорания нет, все посетители эвакуированы. На месте работают взрывотехники», - заявили в МЧС. Уточняется, что магазин находится в развлекательном комплексе «Гигант Холл».

По информации СМИ, взрыв произошел в камере хранения, также задев одну из касс. При этом разрушений конструкции здания ТЦ, на первом этаже которого находится супермаркет, нет.

Местная жительница Элина передала порталу 78.ru слова очевидцев о том, где именно в магазине находилась бомба.

«Там кто-то поставил сумку на коробки, там, видимо, было взрывное устройство, и оно сработало», - сообщила женщина.

Сейчас на месте происшествия работают около 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция. Кроме того, по словам очевидцев, к «Пятерочке» стянулись спецслужбы. Из здания проводится эвакуация.

По данным Telegram-канала Mash, на полу магазина найдены подшипники - вероятнее всего, речь идет о поражающих элементах в самодельном взрывном устройстве.

На странице сообщества «Питер Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что дыма и пламени в здании не видно. «Много машин скорой и пожарных машин. Все бегают, тянут рукава, выносят пострадавших. Затруднено движение. Площадь Калинина - Лабораторная улица забита спецмашинами», - рассказал автор публикации.

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин взрыва, сообщает РИА «Новости».

Список пострадавших при взрыве

Девять человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга в результате происшествия в супермаркете, сообщили «Интерфаксу» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

«Пострадали десять человек, один отказался от госпитализации, девять человек доставлены в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы», - сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших собеседник уточнить не смог.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать пострадавшим необходимую помощь, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

Список пострадавших при взрыве

Telegram-канал Mash привел список раненных при взрыве в «Перекрестке».

Александрова Людмила Петровна 1954 г. р.

Аликулов Иврукуд Избекович (в тяжелом состоянии, осколочная рана живота)

Дорофеев Максим Алексеевич 1983 г. р.

Кобелева Инна Алексеевна 1971 г. р.

Литвинова Алла Евгеньевна 1962 г. р.

Лыгин Антон Константинович 1980 г. р.

Соловьева Галина Николаевна 1982 г. р.

Ушакова Елена Викторовна 1964 г. р.



