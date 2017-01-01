Регистратор записал последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов в Москве

В Сети появились запись с видеорегистратора автобуса, наехавшего на людей в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что регистратор оказался сильно поврежден, восстановить удалось только первые несколько секунд.

На записи слышен голос водителя Виктора Тихонова. Он выкрикивает матерные ругательства, которые свидетельствуют о том, что произошедшее для него самого — неожиданность.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 декабря. Жертвами ДТП стали четыре человека. Сам водитель находится в тяжелом состоянии.