Четверг, 28 декабря
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Регистратор записал последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов в Москве

Gazeta.ru
  • Фото
  • Видео
  • Фото
Фото: REUTERS/Scanpix

В Сети появились запись с видеорегистратора автобуса, наехавшего на людей в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что регистратор оказался сильно поврежден, восстановить удалось только первые несколько секунд.

На записи слышен голос водителя Виктора Тихонова. Он выкрикивает матерные ругательства, которые свидетельствуют о том, что произошедшее для него самого — неожиданность.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 декабря. Жертвами ДТП стали четыре человека. Сам водитель находится в тяжелом состоянии.

0 Комментарии