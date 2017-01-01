Хаос в аэропорту Стэнстед: из-за плохой погоды отменены многочисленные рейсы

Сильный ветер, мокрый снег и гололед на дорогах по всей Британии привели к транспортному хаосу и задержке рейсов по всей стране.

Из-за плохих погодных условий отменены многочисленные рейсы «Ryanair» и «Easyjet» из аэропорта Stansted, где образовался настоящий хаос - сотни пассажиров ждут перенесенные рейсы, другие жалуются на утерянный багаж. Людям приходится часами ждать, чтобы получить хоть какую-то информацию.

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«Люди говорят, что могут начаться беспорядки, если нам не будут информировать. Надеюсь, что этого не произойдет, но сейчас мы чувствуем себя очень плохо. В воздухе царит сильная напряженность», рассказывает очевидец.

Еще одна девушка, ставшая свидетельницей событий рассказала, что должна была лететь «Ryanair» в Грецию, однако ее рейс отменили, а следующий доступен только на 1 января. «Мы не знаем, сможем ли рассчитывать на бесплатную гостиницу. Нам никто ничего не говорит».

В аэропорту Stansted отправление рейсов происходит со значительными задержками, так как взлетно-посадочная полоса обледенела. В аэропорте Luton воздушные судна вчера вынуждены были ожидать разрешения по посадку по нескольку часов. И все из-за непогоды. Также десятки отмененных рейсов в аэропорту Heathrow.