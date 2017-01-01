Крымский министр потребовал миллион рублей за репост в Telegram

Глава Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский потребовал взыскать один миллион рублей с крымского общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, в котором Полонский был назван осведомителем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ForPost.

«Новая газета» уточняет, что Полонский также требует обязать Талипова удалить эту информацию и опубликовать опровержение. «Это первый в России иск за репост в Telegram, а разбирательство может стать прецедентом в российской судебной практике», — отмечает издание.

Кроме того, иски к Талипову подали также заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший заместитель начальника управления министерства Эрвин Мусаев, возглавляющий телеканал «Миллет». Балацкий подал два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к Талипову еще в ноябре. Позже с иском выступил и Мусаев.

«По стилю всех исков видно, что их набирал один человек. (...) Я считаю, что эти иски — политическое давление с целью заткнуть мне рот. Я являюсь одним из критиков нынешней власти», — заявил Талипов «Новой газете».