Сирийские СМИ: США вывозят главарей ИГ на своих вертолетах

По данным его источников, 27 декабря американские вертолеты вывезли из Дейр-эз-Зора очередную группу главарей ИГ*. Их доставили в провинцию Хасаке, где террористы присоединились к силам сирийской оппозиции, которую поддерживает Вашингтон.

Утверждается, что это не первый случай, когда американцы эвакуируют лидеров ИГ. "Ранее несколько американских вертолетов вывезли в провинцию Хасаке 47 главарей боевиков, при этом раненые террористы были отправлены на лечение при помощи неправительственной международной организации "Врачи без границ", - говорится в статье.

О помощи США боевикам в эвакуации сообщало и РИА «Новости». По его данным, незадолго до начала операции сирийской армии по освобождению города Маядин американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров ИГ*. Об этом агентству сообщили сами жители города.

Кроме того, военно-дипломатический источник агентства сообщал, что в августе ВВС Соединенных Штатов помогли перебраться на север Сирии более чем 20 полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ, которые были в провинции Дейр-эз-Зор. В возглавляемой США коалиции эту информацию назвали ложной.

Российское Минобороны обвиняло Вашингтон в тренировке террористов на военной базе международной коалиции в Сирии Эт-Танф. В самой коалиции эти обвинения категорически отрицают. В Москве также отмечают, что практически побежденные боевики тем не менее продолжают получать откуда-то оружие, из которого наносят удары по объектам РФ в САР. Так, накануне была обстреляна российская база Хмеймим. Средствами ПВО атака была отбита.