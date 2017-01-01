Вот, как уборщицы элитных отелей чистят ершиками вашу посуду. Из унитаза - в чашку!

В Китае было проведено журналистское расследование, результаты которого шокировали не только местных жителей, но и весь мир: персонал трех крупных пятизвездочных отелей систематически нарушал все мыслимые и немыслимые правила гигиены.

Элитные отели Sheraton, Kempinski и Shangri-La в провинции Хэйлунцзян в Китае оказались в центре крупного скандала. Выяснилось, что уборщицы моют посуду в номерах туалетными ершиками и протирают ее тряпками, которые используют также для полов и мусорных ведер.

Шокирующий ролик был опубликован на портале Pear Video. Он был сделан китайским репортером, который предпочел сохранить анонимность. С помощью скрытой камеры журналист зафиксировал, как горничные в номерах всех трех отелей сворачивали постельное белье на ковре, мыли одной и той же тряпкой чашки, блюдца, полы и унитазы, смачивали полотенца в унитазах.