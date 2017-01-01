Видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве. Водитель удивленно смотрит на педаль!

На видеозаписи из салона автобуса, который врезался в остановку около метро «Сходненская» в Москве, видно, как после столкновения водитель удивленно смотрит на педаль тормоза.
Прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.
Ранее в московском департаменте транспорта заявили, что проверка не выявила проблем с рулевым управлением и тормозной системой автобуса. В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.
- Автобус маршрута 267 врезался в остановку на улице Сходненская утром 29 декабря. Пострадали три человека, они доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
- 25 декабря другой автобус врезался в подземный переход у метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека. Водитель автобуса на допросе также заявил о проблемах с тормозами.
- После этой аварии в мэрии заявили, что проверили все московские автобусы.