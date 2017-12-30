Верховный суд не допустил Навального до выборов президента России

Сам политик особых надежд на суд не возлагал: на слушание не явился, а о превращении предвыборных штабов в штабы бойкота объявил заранее. После вынесения решения Навальный нецензурной аббревиатурой указал, что вовсе не удивлен, и добавил, что таких судей самих судить надо. Юристы политика намерены обжаловать решение в Европейском суде по правам человека - который уже вставал на сторону оппозиционера в его противостоянии с российскими властями.

Навальный пошел в Верховный суд после того, как ЦИК отказался регистрировать его кандидатом, указав на судимость по тяжкой статье - это ограничение прописано в законе о выборах, но не упоминается в Конституции.

Представлявший интересы Навального в суде юрист Александр Помазуев указывал, что нельзя ограничивать избирательные права больше, нежели это предусмотрено Основным законом: «Конституция вводит исчерпывающий перечень материально-правовых ограничений и не оставляет законодателю полномочий вводить новые ограничения. Поэтому представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием». Представители ЦИК и прокуратуры указывали на судимость Навального, которая препятствует его регистрации.

Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три комментария:

1. КМБУ

2. Таких судей надо самих судить.

3. Забастовка избирателей. Мы не признаём выборы без конкуренции.— Alexey Navalny (@navalny) December 30, 2017

«В удовлетворении искового заявления отказать», - огласил решение судья Николай Романенков.

Юрист Иван Жданов, представляющий интересы Алексея Навального, после суда заявил «Интерфаксу», что защита будет подавать апелляцию, а также подавать иск в Европейский суд по правам человека. Он заявил, что государство нарушило в отношении Навального ряд статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе «право на справедливое судебное разбирательство».

ЦИК ранее отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия судимости по статье УК РФ, относящейся к категории тяжких, - «присвоение и растрата». Навальный был осужден по делу «Кировлеса», его приговорили к пятилетнему условному сроку. ЕСПЧ отменил приговор, но при повторном рассмотрении дела российский суд вновь осудил оппозиционера.

Навальный настаивает, что по Конституции права быть избранными лишены лишь граждане РФ, находящиеся в местах лишения свободы. Однако закон о выборах добавил дополнительные ограничения - в том числе наличие судимости по тяжкой статье на день голосования.

После отказа от ЦИК Навальный объявил о забастовке избирателей, призвав россиян выйти на улицы 28 января. Бойкот выборов он считает действенной мерой, объясняя, что явка - главный приоритет Кремля, по ней будет оцениваться успешность кампании: «До 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки… Идти на выборы сейчас - это решать проблемы Путина. Помочь ему превратить переназначение в подобие выборов».

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.