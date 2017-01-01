В питерском аэропорту Пулково пять часов ловили львенка

В аэропорту Петербурга Пулково произошел необычный инцидент: прилетевший на самолете из Грозного трехмесячный львенок сломал пластиковую клетку, заставив изрядно переполошиться экстренные службы. В заметке «Росбалта» перечисление официальных лиц, вызванных на место ЧП, занимает целый абзац. После нескольких часов охоты львенка поместили в карантинное помещение.

Самолет компании «ЮТэйр» приземлился в Пулково около 11 утра. После посадки выяснилось, что на борту самолета в грузовом отсеке перевозили трехмесячного львенка. Во время полета животному удалось выбраться из клетки, передает «Интерфакс».

Львенок бегал по грузовому отсеку, при этом никого к себе не подпускал и проявлял признаки агрессии.

К месту инцидента были вызваны спасатели, специалисты Городской ветеринарной службы, главный ветеринарный врач Ленинградского зоопарка и главный Госветинспектор аэропорта. Совместными усилиями спасателей и ветеринаров львенка удалось поймать и поместить в клетку, но обратный рейс в Грозный из-за этого задержался на пять часов.

«Сейчас животное чувствует себя нормально и будет находиться в карантинной комнате до окончания оформления и получения всех документов гражданами, перевозившими его», - отмечает пресс-служба МЧС Северной столицы.

Имя владельца экзотического питомца не называется.