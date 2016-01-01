С сайта Минфина РФ удалили данные о зарплатах министров

С сайта Минфина России исчезли данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году. Ссылка на соответствующую страницу теперь выдает ошибку 404 - «документ не найден». Впрочем, СМИ на неделе успели проанализировать документы и выяснили, что больше всех среди министров получил глава Минфина Антон Силуанов - 1,73 млн рублей в месяц.

На удаление наборов открытых данных, на основании которых можно было сделать выводы о зарплатах министров, обратило внимание РБК. Агентство обращает внимание, что произошло это вскоре после публикаций СМИ о зарплатах министров - всех, кроме Минобороны и МВД. Документы были размещены 11 декабря. 27 декабря информацию растиражировали СМИ, а на следующий день их удалили.

Никаких объяснений по поводу удаления документов, уже ставших достоянием интернета, в Минфине не дали. Сейчас данные доступны благодаря кэшу Google.

По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. Так, собеседник в одном из министерств сравнил это с «диверсией».

В открытых данных Минфин раскрыл среднемесячную зарплату «работников, замещающих государственные должности», по каждому из федеральных государственных органов. В каждом ведомстве министр - один человек, и, таким образом, размер выплат по этой должности раскрывает зарплату.

Исходя из этого, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов (1,729 млн руб. в месяц). Далее шли министр экономического развития (1,266 млн руб.) и министр энергетики (1,155 млн). Они получали в 11-13 раз больше среднего сотрудника их ведомств. У двенадцати министров зарплата была практически единственным источником задекларированных доходов, подсчитало после публикации РБК.





