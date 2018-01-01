ВИДЕО: Новогоднее обращение Путина к россиянам

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем телеобращении пожелал россиянам важных перемен к лучшему, а также поблагодарил граждан страны за веру в себя и в Россию. Традиционное выступление главы государства вышло в эфир в самом восточном часовом поясе страны, где в 15:00 по Москве наступил 2018 год.

«Новый год у нас - это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», - цитирует Путина ТАСС.

В последние минуты уходящего года глава государства призвал всех «сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием».

Он также пожелал, чтобы «в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи» произошли перемены к лучшему, «чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас».

«Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», - заявил Путин.



Отдельно президент поздравил «тех, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда». «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», - подчеркнул он.



