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В США произошла перестрелка: есть погибшие

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Один полицейский умер и несколько пострадали в результате стрельбы в округе Дуглас штата Колорадо. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение окружного шерифа.

«Несколько наших офицеров пострадали, об их состоянии нет новых данных. На месте развиваются события, избегайте места происшествия по мере возможности», - говорится в тексте сообщения.

Впоследствии стало известно, что один полицейский, по подтвержденным данным, умер. Двое гражданских лиц были также ранены подозреваемым.

«Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу», - добавили в полиции.

В полиции уточнили, что полицейские прибыли после поступления сообщения о беспорядках на частной территории.

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