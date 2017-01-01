В Иране заблокировали Telegram и Instagram

Власти Ирана объяснили блокировку мессенджера Telegram и социальной сети Instagram заботой о «безопасности граждан». В понедельник парламент Ирана проведет экстренное заседание в связи с массовыми протестами в стране.

Власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram, сообщает в воскресенье, 31 декабря, иранское телевидение.

Власти объяснили свое решение тем, что блокировка Instagram и Telegram нужна «для поддержания мира и безопасности граждан». Это решение, принятое Высшим советом национальной безопасности, должно временно ограничить работу приложений.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера в Иране связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

Ранее в воскресенье Дуров сообщил о блокировке им самим популярного среди участников антиправительственных митингов канала Amad News. Свое решение основатель Telegram мотивировал тем, что канал опубликовал инструкцию по изготовлению и применению «коктейлей Молотова», нарушающую правила использования мессенджера. Позже было создано зеркало канала Sedaie Mardom. В настоящий момент у него больше 850 тысяч подписчиков.

В свою очередь, представители компании Facebook, владеющей социальной сетью Instagram, пока не прокомментировали информацию о блокировке.

Парламент Ирана соберется на экстренное заседание

Массовые протесты начались в ряде иранских городов в четверг, 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни, затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны. В субботу, 30 декабря, два демонстранта погибли в городе Доруд на западе Ирана, власти обвиняют в произошедшем боевиков джихадистской организации «Исламское государство».

В связи с этими событиями председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Камаль Дехкан Фирузабади объявил о проведении в понедельник экстренного заседания парламента. «Официальные лица обсудят методы, при помощи которых можно предотвращать подобные инциденты», - заявил Фирузабади.